Стали известны подробности состояния здоровья фигуристов из группы Мишина

Стали известны подробности состояния здоровья фигуристов из группы Алексея Мишина, сообщает Спорт день за днем.

Напомним, утром 3 декабря стало известно, что Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом. Позже Михаил Коляда и Анастасия Гулякова снялись с этапа Кубка России. Затем Мишин рассказал, что инфекция выявлена у Глеба Лутфуллина.

Отмечается, что Туктамышева почувствовала недомогание в Москве после победного для нее Гран-при России. Фигуристка приехала в Санкт-Петербург, но не тренировалась из-за плохого самочувствия. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.

Лутфуллин в последнее время не тренировался из-за проблем со спиной. Он не знает, где мог заразиться.

После того, как стало известно о коронавирусе у Туктамышевой и Лутфуллина, тесты сдали все спортсмены группы Мишина. У Коляды и Гуляковой они оказались отрицательными, но фигуристы чувствуют себя плохо. Речь идет об ОРВИ.

Ранее Туктамышева сдала положительный тест на коронавирус.