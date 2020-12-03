Стали известны составы на матч Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг»

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Стали известны составы на матч Лиги Европы между московским ЦСКА и австрийским «Вольфсбергом».

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Влашич, Чалов, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев.

«Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Линдль, Визингер, Перец, Новак, Ляйттеб, Шпранглер, Тафернер.

Встреча начнется в 20.55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Виктор Гончаренко высказался об отсутствии забитых мячей в матчах Лиги Европы.