Биатлонист Елисеев прокомментировал свой результат в спринте на КМ

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свой результат в спринте на этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии.

Напомним, Елисеев занял 33-е место, став лучшим среди россиян.



«Тревожусь из-за того, что произошло. Ответа пока нет. Старался максимально работать с первого круга. Сил не хватило. В мышцы добавили свинца в половину веса тела, но стараешься бежать на уровне», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Ранее Губерниев рассказал, что российский биатлонист угрожал допинг-офицеру.