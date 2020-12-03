Сборная России по лыжным гонкам не будет отказываться от участия в «Тур де Ски», передает ТАСС.

«Тур де Ски» — один из наиболее безопасных вариантов для выступления. Перелетов никаких не будет, все будут передвигаться на своем транспорте», — сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, главный тренер российской национальной команды Маркус Крамер в интервью норвежским СМИ сказал, что сборная может сняться с соревнований.

«Тур де Ски» начнется первого января.



Ранее финские лыжники вслед за норвежцами и шведами снялись с Кубка мира.