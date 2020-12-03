Министр спорта Швеции выступила против проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии

Министр спорта Швеции Аманда Линд выступила против проведения чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, передает HBL.fi.

Напомним, в 2021 году турнир должен пройти в Риге и Минске.

Линд отметила, что позиция шведских властей заключаются в том, что спорт несет ответственность за недопущение легитимации репрессивных и недемократических режимов.

«Что я скажу, если у Белоруссии не отберут право проведения турнира? Надо, чтобы по этому поводу выступила наша хоккейная федерация. Швеция и ЕС серьезно относятся к ситуации в Белоруссии», — добавила Линд.



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