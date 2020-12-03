Авербух высказался против отмены соревнований по фигурному катанию

Экс-фигурист Илья Авербух высказался против отмены соревнований, передает РИА «Новости».

«Считаю верным решение проводить соревнования. Иначе мы рискуем потерять поколение талантливейших фигуристов. Все члены сборной выступают хуже, чем в прошлом сезоне», — заявил Авербух.

Также он отметил, что нужно соблюдать все рекомендованные меры и проводить турниры.



Ранее фигурист Дмитрий Алиев сдал положительный тест на коронавирус.