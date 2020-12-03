Игонин высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»

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Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном увольнении тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, передает Sport24.

«Не думаю, что руководство решит сменить Сергея Семака для улучшения результатов в еврокубках. Эти поражения не являются чем-то удивительным», — сказал Игонин.

Футболист отметил, что никто не ожидает сверхуспешного выступления вне России.

Напомним, 2 декабря клуб с берегов Невы уступил бельгийскому «Брюгге» (0:3).

Ранее Михаил Боярский выступил против увольнения Семака с поста главного тренера «Зенита».