Игонин высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
Андрей Черников
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Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном увольнении тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, передает Sport24.
«Не думаю, что руководство решит сменить Сергея Семака для улучшения результатов в еврокубках. Эти поражения не являются чем-то удивительным», — сказал Игонин.
Футболист отметил, что никто не ожидает сверхуспешного выступления вне России.
Напомним, 2 декабря клуб с берегов Невы уступил бельгийскому «Брюгге» (0:3).
Ранее Михаил Боярский выступил против увольнения Семака с поста главного тренера «Зенита».