Виктория Боня прокомментировала запрет секса на Олимпиаде
Андрей Черников
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Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня прокомментировала запрет секса на токийской Олимпиаде, передает Sport24.
Напомним, организаторы Игр планируют ввести запрет на любые физические контакты между участниками соревнований из-за пандемии коронавируса.
«Это режим. Ничего страшного в этом не вижу, если это нужно для результата. Футболистам давно запрещают во время подготовки этим заниматься», — сказала Боня.
Ранее сообщалось о том, что организаторы Олимпиады в Токио запретят спортсменам заниматься сексом.