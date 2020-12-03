Виктория Боня прокомментировала запрет секса на Олимпиаде

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня прокомментировала запрет секса на токийской Олимпиаде, передает Sport24.

Напомним, организаторы Игр планируют ввести запрет на любые физические контакты между участниками соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Это режим. Ничего страшного в этом не вижу, если это нужно для результата. Футболистам давно запрещают во время подготовки этим заниматься», — сказала Боня.

Ранее сообщалось о том, что организаторы Олимпиады в Токио запретят спортсменам заниматься сексом.