Футбольный функционер Дмитрий Иванов предложил расширить РПЛ до 24 клубов

Футбольный функционер Дмитрий Иванов предложил расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 24 клубов, передает »СЭ».

Иванов предлагает разделить РПЛ на дивизион А и Б. В дивизионе А будет идти борьба за чемпионство и места в еврокубках. А в дивизионе Б — за выход в лигу А. С августа по декабрь команды проведут матчи в два круга с клубами своего дивизиона. После завершения двух кругов первой части дивизионы согласно набранным очкам разобьются на четыре подгруппы, в каждой из которых шесть команд.

Иванов отметил, что топ-клубы получат больше матчей с равными соперниками. Они смогут увеличить доход от matchday, трансляций и спонсоров.

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