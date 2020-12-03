Пеле признался в любви Марадоне

Легендарный бразильский футболист Пеле на своей странице в Instagram признался в любви Диего Марадоне.

По словам Пеле, Марадона был гением, который очаровал мир, волшебником с мячом в ногах, настоящей легендой, но для него в первую очередь всегда был хорошим другом с большим сердцем.

Бразильский футболист отмечает, что аргентинец отличался честностью и в своем уникальном стиле научил людей любить.

«Твой быстрый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я напишу: я люблю тебя, Диего».

Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Ранее сообщалось, что Роналду побил рекорд Месси.