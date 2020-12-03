Боярский выступил против увольнения Семака с поста главного тренера «Зенита»

Карен Саркисян

Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Брюгге и завершилась со счетом 3:0.

Таким образом, петербургский клуб вылетел из Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы.

После игры народный артист России Михаил Боярский высказался о возможном увольнении Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита», передает «Спорт-Экспресс».

По мнению Боярского, отставка Семака не была бы правильным итогом выступления «Зенита» в Лиге чемпионов. Боярский считает, что вылет из европейских кубков — не вина тренера.

«Брюгге» просто сильнее. А «Зенит» остался на месте. Мало сил у команды», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд.