Российский фигурист Дмитрий Алиев сдал положительный тест на коронавирус нового типа, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Таким образом, фигурист пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию.

Напомним, что заключительный этап Кубка России пройдет на ледовой арене ДС «Мегаспорт» в Москве с 5 по 8 декабря.

В ноябре Дмитрий Алиев занял пятое место на этапе Гран-при России в Москве.

Ранее сообщалось, что Медведева пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию.