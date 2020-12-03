Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил о том, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит заключительный этап Кубка России по фигурному катанию в Москве, передает РИА «Новости».

По словам Горшкова, Туктамышева пропустит этап Кубка из-за болезни.

«Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить», — добавил он.

Напомним, что пятый этап Кубка России по фигурному катанию пройдет с 5-го по 8-е декабря в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

В ноябре Елизавета Туктамышева впервые в карьере выиграла этап Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось, что Медведева пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию.