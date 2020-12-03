Полузащитник «Зенита» не нашел объяснений поражению «Зенита» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Брюгге и завершилась со счетом 3:0.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат игры, передает официальный сайт «Матч ТВ».

По словам полузащитника, он не может сказать, что произошло после первого пропущенного мяча от «Брюгге». Мостовой отмечает, что оба тайма «Зенит» начал хорошо, создавал моменты у ворот соперника.

«Преимущество было за нами. Но да — после пропущенных мячей, особенно после пенальти, уже было тяжело», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал первую в истории победу на групповом этапе ЛЧ.