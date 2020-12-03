Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Брюгге и завершилась со счетом 3:0.

Таким образом, «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд.

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет 8-го декабря в Санкт-Петербурге. Начало — 20.55.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал первую в истории победу на групповом этапе ЛЧ.