«Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд
Карен Саркисян
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Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Брюгге и завершилась со счетом 3:0.
Таким образом, «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд.
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет 8-го декабря в Санкт-Петербурге. Начало — 20.55.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал первую в истории победу на групповом этапе ЛЧ.