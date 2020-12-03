Губерниев высказался о поражении «Зенита» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Брюгге и завершилась со счетом 3:0.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался о результате игры.

По словам Губерниева, «Зенит» и до этого проваливался в Европе, но так плох он прежде не был. Комментатор отмечает, что по игре желания у игроков петербургского клуба не видно.

«Если не «заводит» Лига чемпионов, тут нужно что-то менять», — написал он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал первую в истории победу на групповом этапе ЛЧ.