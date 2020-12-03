Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о своей отставке

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своей возможной отставке, передает «Чемпионат.com».

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостевом поединке проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 0:3. Это поражение лишило подопечных Семака шанса на выход в плей-офф Лиги Европы — клуб за пять игр набрал только одно очко и расположился на четвертом месте.

«Есть ли у меня опасения, что клуб может отправить в отставку? Для любого тренера, особенно российской команды, выступающей в Лиге чемпионов, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Семак назвал переломные моменты в матче с «Брюгге».