Выступление «Зенита» в Лиге чемпионов назвали позорным

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал неудачное выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, передает «Чемпионат.com».

В пятом туре группового этапа турнира российский клуб со счетом 0:3 проиграл бельгийскому «Брюгге» и лишился шансов на выход даже в плей-офф Лиги Европы, заняв четвертое место в группе с одним баллом. В предыдущих четырех играх «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2), «Боруссии» (0:2), «Лацио» (1:3) и сыграл вничью с итальянским клубом (1:1).

«Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Был уверен, что «Зенит» не проиграет, ведь «Брюгге» не такая мощная команда. Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» после поражения от «Брюгге» потерял шансы на Лигу Европы.