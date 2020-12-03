Поражение от «Брюгге» стало для «Зенита» крупнейшим в сезоне

Поражение от бельгийского «Брюгге» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стало для петербургского «Зенита» крупнейшим в сезоне.

Встреча завершилась со счетом 360 в пользу команды из Бельгии. Этот проигрыш лишил подопечных Сергея Семака шанса на выход в плей-офф Лиги Европы.

До этого поединка более чем в два мяча до этого питерский клуб не проигрывал – было 1:3 с «Лацио» и 0:2 с дортмундской «Боруссией». Стоит отметить, что всего в пяти турах группового этапа «Зенит» пропустил 11 мячей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» без шансов проиграл «Брюгге» в Лиге чемпионов.