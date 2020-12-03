«Зенит» после поражения от «Брюгге» потерял шансы на Лигу Европы

Петербургский «Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы после пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В поединке подопечные Серея Семака без шансов проиграли бельгийскому «Брюгге» — 0:3. Таким образом, российский клуб за пять встреч набрал всего лишь одно очко, команда идет на четвертом месте в группе.

В предыдущих четырех играх «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2), «Боруссии» (0:2), «Лацио» (1:3) и сыграл вничью с итальянским клубом (1:1).

Ранее сообщалось, что «Зенит» без шансов проиграл «Брюгге» в Лиге чемпионов.