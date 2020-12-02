Стала известна причина отсутствия Дзюбы в матче с «Брюгге»

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Стала известна причина отсутствия игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче с бельгийским «Брюгге».

«СЭ» сообщает, что форвард почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию.

Отмечается, что футболист готовится к матчу 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

Ранее стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит».