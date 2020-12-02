«Краснодар» обеспечил себе выход в плеф-офф Лиги Европы

2 декабря «Краснодар» обыграл французский «Ренн» в матче Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Данный результат позволил команде Мурада Мусаева занять третье место в группе и продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы. «Ренн» не выйдет в весеннюю часть еврокубков, а лондонский «Челси» и испанская «Севилья» продолжат борьбу за главный трофей европейского клубного футбола.



Ранее «Краснодар» обыграл «Ренн» в матче Лиги чемпионов.