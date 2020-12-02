КХЛ сделала официальное заявление о недопуске игроков «Салавата» к матчу с «Йокеритом»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала официальное заявление о недопуске игроков уфимского «Салавата Юлаева» к матчу с финским «Йокеритом», передает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу лиги.
Напомним, в матче не смогли сыграть шесть хоккеистов клуба из Башкортостана.
В заявлении отмечается, что у одного игрока «Салавата» был выявлен первично положительный ПЦР, а согласно действующим правилам Финляндии этот хоккеист, а также те, кто находится в контактной группе, не могут принимать участие в матче, если у них нет иммунитета.
Также отмечается, что «Йокерит» узнал о том, что часть игроков «Салавата Юлаева» не допущена до матча 2 декабря в 15:00 по московскому времени, о чем сообщила команде соперника. Ситуация с поздним информированием об измененных правилах по противодействию распространения коронавируса в Финляндии беспокоит лигу.
«КХЛ обращалась к властям Финляндии о пересмотре правил допущения клубов КХЛ к участию в спортивных мероприятиях» — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о том, что шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» не допущены властями Хельсинки на матч с «Йокеритом».