КХЛ сделала официальное заявление о недопуске игроков «Салавата» к матчу с «Йокеритом»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала официальное заявление о недопуске игроков уфимского «Салавата Юлаева» к матчу с финским «Йокеритом», передает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Напомним, в матче не смогли сыграть шесть хоккеистов клуба из Башкортостана.

В заявлении отмечается, что у одного игрока «Салавата» был выявлен первично положительный ПЦР, а согласно действующим правилам Финляндии этот хоккеист, а также те, кто находится в контактной группе, не могут принимать участие в матче, если у них нет иммунитета.

Также отмечается, что «Йокерит» узнал о том, что часть игроков «Салавата Юлаева» не допущена до матча 2 декабря в 15:00 по московскому времени, о чем сообщила команде соперника. Ситуация с поздним информированием об измененных правилах по противодействию распространения коронавируса в Финляндии беспокоит лигу.

«КХЛ обращалась к властям Финляндии о пересмотре правил допущения клубов КХЛ к участию в спортивных мероприятиях» — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» не допущены властями Хельсинки на матч с «Йокеритом».