Тренер Назаров раскритиковал власти Финляндии за ситуацию с игроками «Салавата Юлаева»

Российский хоккейный тренер Андрей Назаров высказался по поводу того, что некоторых хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» не допустили к матчу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хельсинского «Йокерита», передает «Чемпионат.com».

Напомним, городские власти Хельсинки допустили до игры только тех, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

«Если честно, все происходящее просто поражает. Считаю, что власти Хельсинки подобными действиями пытаются спровоцировать международный скандал. Это недопустимо», — сказал Назаров.

Стоит отметить, что «Йокерит» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1.

Ранее сообщалось о том, что шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» не допущены властями Хельсинки на матч с «Йокеритом».