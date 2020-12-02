Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ «Брюгге» — «Зенит»

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Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и петербургским «Зенитом».

«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Коссуну, Ланг, Деннис, Мехеле, Мата, де Кетеларе, Рикка, Ванакен, Вормер.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун, Прохин, Барриос, Сутормин, Ерохин.

Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что российские клубы не могут одержать победу в еврокубках 17 матчей кряду.