Генеральный директор «Спартака» Газизов может уйти в «Локомотив»
Андрей Черников
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Руководство московского «Локомотива» контактировало с генеральным директором столичного «Спартака» Шамилем Газизовым, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника.
«Если Газизов уйдет из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на места Кикнадзе. Пока красно-зеленые и Газизов не вели переговоры. Но стороны обсудили возможность сотрудничества», — сказал один из источников.
Газизов является гендиректором красно-белых с лета 2020 года.
Ранее Юрий Семин отреагировал на вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов.