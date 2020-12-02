Генеральный директор «Спартака» Газизов может уйти в «Локомотив»

Руководство московского «Локомотива» контактировало с генеральным директором столичного «Спартака» Шамилем Газизовым, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника.

«Если Газизов уйдет из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на места Кикнадзе. Пока красно-зеленые и Газизов не вели переговоры. Но стороны обсудили возможность сотрудничества», — сказал один из источников.

Газизов является гендиректором красно-белых с лета 2020 года.



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