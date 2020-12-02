Сборная Швеции по лыжным гонкам снялась с Кубка мира до конца года

Сборная Швеции по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира до конца 2020 года, сообщает Expressen со ссылкой на пресс-службу национальной федерации.

Спортсмены пропустят старты в швейцарском Давосе и немецком Дрездене.

Как заявил менеджер команды Даниэль Фореус, решение было принято в интересах здоровья лыжников.

«Понимаем, что это решение вызовет негатив у участников и тех, кто смотрит гонки по ТВ. Не имеет значения, насколько мы хотим участвовать в гонках и дарить зрелище. Это решение представляется единственно верным», — заявил функционер.

По итогам первого этапа Кубка мира, который прошел в финской Руке, в личном зачете лидирует норвежец Йоханнес Клебо (296 очка). Вторым идет россиянин Александр Большунов (257). На третьей строчке располагается еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен (219).

Ранее сообщалось, что этапы в Давосе и Дрездене пропустят норвежские лыжники.