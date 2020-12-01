«Атлетико» и «Бавария» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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Мадридский «Атлетико» и мюнхенская «Бавария» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 1:1.
В составе «Атлетико» забитым мячом отметился Жоау Фелиш. В составе «Баварии» — Томас Мюллер с пенальти.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. 5-й тур
«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 1:1
Голы: 1:0 — 26, Фелиш; 1:1 — Мюллер (пенальти), 86.
Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны к ближайшему матчу.