«Атлетико» и «Бавария» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» и мюнхенская «Бавария» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 1:1.

В составе «Атлетико» забитым мячом отметился Жоау Фелиш. В составе «Баварии» — Томас Мюллер с пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов. 5-й тур

«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 1:1

Голы: 1:0 — 26, Фелиш; 1:1 — Мюллер (пенальти), 86.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны к ближайшему матчу.