Попавший в аварию Грожан: видел, что смерть близко

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал подробности аварии на Гран-при Бахрейна «Формулы-1».

Инцидент с участием спортсмена произошел на первом круге гонки после третьего поворота. Француз резко сместился вправо, после чего столкнулся с болидом российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята и на высокой скорости протаранил металлический рельс безопасности. От удара машина Грожана развалилась на две части и вспыхнула. Находясь в горящем болиде, пилоту удалось расстегнуть ремни безопасности и самостоятельно покинуть кокпит.

Грожан заявил, что не потерял сознания после столкновения с ограждением. Он отметил, что ему на ум пришла авария с легендарным пилотом Ники Лаудой.

«Я не хотел закончить так же. Я должен был выбраться ради моих детей. Никогда не видел такой аварии в своей жизни — даже в Голливуде, такого не существует», — цитирует Лауду LCI.

По словам пилота, он трижды пытался выбраться из кокпита.

«Я больше боялся за своих близких, в первую очередь за моих детей, но также за своих папу и маму. Я особо не переживал за себя. Я видел, что смерть близко, и у меня не было другого варианта, кроме как выбраться оттуда», — сказал гонщик.

Грожан заявил о намерении принять участие в заключительном этапе сезона в Абу-Даба, чтобы «закончить свою историю в «Формуле-1» по-другому».

«Прежний Ромен никогда бы так не сказал, но если я выступлю в Абу-Даби, то буду рад, даже если финиширую 20-м!» — добавил француз.

Ранее сообщалось, что Бахрейн наградил спасших пилота «Формулы-1» Грожана от гибели.