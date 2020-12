Семикратный победитель чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом и пропустит Гран-при Сахира. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По официальной информации, британец сдал положительный тест после победной воскресной гонки, состоявшейся в рамках Гран-при Бахрейна.

Напомним, что Хэмилтон досрочно стал чемпионом мира 2020 года, поэтому пропуск ближайшего этапа никак не скажется на его турнирном положении.

Ранее сообщалось, что правительство Бахрейна наградило спасших пилота команды «Формулы-1» «Хаас» Романа Грожана от гибели.

