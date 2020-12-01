Гонщик Мазепин прокомментировал подписание контракта с «Хаасом»

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал подписание контракта с командой «Формулы-1» «Хаас». Об этом сообщает пресс-служба американской скудерии.

По его словам, заключение договора на предстоящий сезон стало воплощением его детской мечты.

«Я очень ценю доверие со стороны Джина Хааса, Гюнтера Штайнера и всей команды. Они дали молодому пилоту шанс, и я ценю это.

Мне не терпится начать работу — и на трассе, и за ее пределами. Я нацелен на то, чтобы продолжать демонстрировать свои способности после сильного сезона в «Формуле-2», — сказал Мазепин.

Ранее сообщалось, что Никита Мазепин в следующем сезоне будет выступать в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1».