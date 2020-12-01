Экс-тренер «Динамо» Хохлов: в «Спартаке» снова кто-то раскачивает лодку
Вадим Балканов
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Бывший главный тренер столичного «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу «Спартака» над «Ротором» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, ключевым фактором успеха для команды под руководством Доменико Тедеско стал быстрый гол, забитый после удара Александра Кокорина с пенальти.
Также специалист высказался о возможном уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.
«Шамиль себя зарекомендовал хорошо. Он проработал короткий отрезок в «Спартаке». Мне кажется, кто-то просто раскачивает лодку», — сказал Хохлов.
Ранее сообщалось, что Валерий Газзаев возмущен разговорами о потенциальной отставке Станислава Черчесова.