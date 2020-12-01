Экс-тренер «Динамо» Хохлов: в «Спартаке» снова кто-то раскачивает лодку

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу «Спартака» над «Ротором» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, ключевым фактором успеха для команды под руководством Доменико Тедеско стал быстрый гол, забитый после удара Александра Кокорина с пенальти.



Также специалист высказался о возможном уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

«Шамиль себя зарекомендовал хорошо. Он проработал короткий отрезок в «Спартаке». Мне кажется, кто-то просто раскачивает лодку», — сказал Хохлов.

Ранее сообщалось, что Валерий Газзаев возмущен разговорами о потенциальной отставке Станислава Черчесова.