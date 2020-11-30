«Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче АПЛ
Карен Саркисян
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Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с бирмингемской «Астон Виллой» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счетом 2:2.
В составе «Вест Хэм Юнайтед» забитыми мячами отметились Анджело Огбонна и Джаррод Боуэн . В составе «Астон Виллы» — Джек Грилиш и Олли Уоткинс.
АПЛ. 10-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — «Астон Вилла» (Бирмингем) — 2:2
Голы: 1:0 — Огбонна, 2; 1:1 — Грилиш, 25; 2:1 — Боуэн, 46; 2:2 — Уоткинс, 90+1.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.