Червиченко 30 ноября подаст в суд на Сычева

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что 30 ноября подаст в суд на бывшего игрока красно-белых Дмитрия Сычева, передает Sport24.

Напомним, футболист в своем подкасте рассказал, что представители Червиченко угрожали ему, когда велись переговоры о новом контракте с форвардом.

«Извинений, как известно, он никаких не принес. Сегодня дело будет передано в суд. Отнесем документы в суд. Через паспортный стол будут его искать и уведомлять. Нам нечего играть в сыщиков», — сказал Червиченко.

Ранее Червиченко назвал «Зенит» неинтересной командой.