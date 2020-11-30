Олимпийский чемпион призвал отстранить Губерниева от трансляций биатлона
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал отстранить комментатора Дмитрия Губерниева от трансляций биатлона.
Бывший спортсмен заявил, что эфиры журналиста слушают от безысходности.
«Обращаюсь к своему земляку, Александру Александровичу Жарову, руководителю «Газпром-медиа», от имени всех любителей биатлона. Посмотрите, пожалуйста, отзывы о комментариях Губерниева, который уничтожает биатлон», — написал Тихонов на своем сайте.
По мнению олимпийского чемпиона, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки защищает комментатора из корпоративной солидарности.
«Убедительная просьба к вам, Александр Александрович, разобраться в этом вопросе», — добавил Тихонов.
Ранее Губерниев высказался о предложении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе не вмешиваться в ее работу.