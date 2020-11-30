Тарасова и Морозов пропустят этап Кубка России из-за пневмонии у фигуристки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Максим Траньков заявил, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят пятый этап Кубка России в Москве из-за пневмонии у спортсменки.

«После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам», — цитирует Транькова ТАСС.

На этапе соревнований в столице Татарстана фигуристы заняли второе место.

Ранее олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар рассказала, как Морозов перенес коронавирус.