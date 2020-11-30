Тарасова и Морозов пропустят этап Кубка России из-за пневмонии у фигуристки
Антон Борисов
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Максим Траньков заявил, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят пятый этап Кубка России в Москве из-за пневмонии у спортсменки.
«После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам», — цитирует Транькова ТАСС.
На этапе соревнований в столице Татарстана фигуристы заняли второе место.
Ранее олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар рассказала, как Морозов перенес коронавирус.