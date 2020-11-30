Нападающий «Наполи» посвятил Марадоне мяч в ворота «Ромы»

Неаполитанский «Наполи» обыграл римскую «Рому» в матче 9-го тура Серии A.

Встреча проходила на стадионе «Сан Паоло Диего Марадона» в Неаполе и завершилась со счетом 4:0.

На 30-й минуте игры нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье открыл счет и посвятил забитый мяч Диего Марадоне, поцеловав его именную футболку.

Напомним, что 25-го ноября Диего Марадона умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию игры.

Серия a. 9-й тур

«Наполи» — «Рома» — 4:0

Голы: 1:0 — Инсинье, 30; 2:0 — Руис, 64; 3:0 — Мертенс, 81; 4:0 — Политано, 86.



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