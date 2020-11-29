Казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил нападающий «Рубина» Джордже Деспотович.

Таким образом, все представители России в Европе не выиграли и не забили в 16-м туре РПЛ.

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0), московский «Локомотив» – с грозненским «Ахматом» (0:0), а футбольный клуб «Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» (0:1).



Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.