Тедеско подвел итоги матча против «Ротора»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча против волгоградского «Ротора».

Красно-белые победили со счетом 2:0.

«Это был очень трудный матч. Нам нужно забивать больше голов в таких играх. У нас было много опасных моментов. Мы не только били издали, но и нанесли семь ударов из штрафной площади. «Ротор» бился сегодня до конца. Но мы смогли добиться победы. Я этому очень рад», — передает слова Тедеско корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.



Ранее гол Александра Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором».