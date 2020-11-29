Месси почтил память Марадоны во время матча чемпионата Испании
Андрей Черников
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29 ноября каталонская «Барселона» обыграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 4:0.
Забив мяч, форвард сине-гранатовых Лионель Месси надел футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером. Так Месси почтил память экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, который умер 25 ноября.
Ранее стали известны подробности разговора врача Марадоны и диспетчера «скорой».