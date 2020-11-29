Попов прокомментировал свое назначение на пост спортивного директора «Спартака»
Андрей Черников
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Дмитрий Попов прокомментировал свое назначение на пост спортивного директора «Спартака».
«На сайте клуба есть информация о моем назначении? Больше мне сказать нечего. Я говорил с Газизовым. Подписал ли он приказ о моем назначении? Не знаю, у него спрашивайте. Я свой подписал», — сказал Попов на YouTube-канале «Футбольный Биги».
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 29 очков.
Ранее в «Спартаке» рассказали о полномочиях Газизова и Попова.