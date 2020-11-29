Черчесов поговорил с наставником ЦСКА Гончаренко

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поговорил с наставником московского ЦСКА Виктором Гончаренко.

Напомним, Черчесов в интервью «Матч ТВ» заявил, что лучше будет играть «бездарный» Антон Заболотный, чем «талантливый» Федор Чалов.

Руководство красно-синих возмутили слова специалиста.

«Вчера или позавчера разговаривал с Гончаренко. Мы 30 минут обсуждали кандидатов в сборную, которые были у меня. На этом тема закрыта, мы работаем дальше», — сказал Черчесов на телеканале «Россия 24».



Ранее Черчесов высказался о критике в свой адрес.