Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Ротор»
Андрей Черников
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и волгоградским «Ротором».
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Кокорин, Понсе, Ларссон, Зобнин, Умяров, Крал, Мозес.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Муллин, Понсе, Фламарион, Алейник, Песегов, Макаров, Давиташвили.
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Кокорин рассказал о своем отношении к «Зениту».