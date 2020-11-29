Радимов призвал руководство «Тамбова» снять команду с РПЛ

Тренер петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение «Тамбова» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».

Встреча завершилась со счетом 0:4.

В своем Twitter специалист отметил, что лучше бы руководство «Тамбова» сняло команду с чемпионата, а не заставляло футболистов, год не получающих зарплату, выходить и позориться на поле.



Ранее «Уфа» в большинстве разгромила «Тамбов» в матче РПЛ.