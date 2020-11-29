Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о критике в свой адрес после матчей Лиги наций.

Напомним, россияне уступили Турции (2:3) и Сербии (0:5).



«Я подвергся критике. На мой взгляд, абсолютно справедливой. Вопросов быть не должно. Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня», — заявил Черчесов в эфире телеканала «России 24».



Ранее Черчесов высказался о своем резонансном интервью.