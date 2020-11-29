Черчесов высказался о критике в свой адрес
Андрей Черников
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о критике в свой адрес после матчей Лиги наций.
Напомним, россияне уступили Турции (2:3) и Сербии (0:5).
«Я подвергся критике. На мой взгляд, абсолютно справедливой. Вопросов быть не должно. Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня», — заявил Черчесов в эфире телеканала «России 24».
Ранее Черчесов высказался о своем резонансном интервью.