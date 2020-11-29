Шлеменко не считает Роя Джонса своим соотечественником
Андрей Черников
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Российский боец Александр Шлеменко высказался о боксере Рое Джонсе, передает Sport24.
Напомним, 29 ноября Джонс провел поединок против Майка Тайсона. Бой закончился вничью.
«Не считаю Джонса своим соотечественником. Разные ситуации бывают. Например, хотел человек в России жить, выучил язык, культуру хотя бы. Но здесь же такого нет», — сказал Шлеменко.
Также Шлеменко отметил, что он бы хотел, чтобы Тайсон представлял Россию, если выбирать из двух спортсменов.
Напомним, Джонс получил российское гражданство в 2015 году.
Ранее Рой Джонс предложил провести реванш с Майком Тайсоном.