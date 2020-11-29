Шлеменко не считает Роя Джонса своим соотечественником

Российский боец Александр Шлеменко высказался о боксере Рое Джонсе, передает Sport24.

Напомним, 29 ноября Джонс провел поединок против Майка Тайсона. Бой закончился вничью.

«Не считаю Джонса своим соотечественником. Разные ситуации бывают. Например, хотел человек в России жить, выучил язык, культуру хотя бы. Но здесь же такого нет», — сказал Шлеменко.

Также Шлеменко отметил, что он бы хотел, чтобы Тайсон представлял Россию, если выбирать из двух спортсменов.

Напомним, Джонс получил российское гражданство в 2015 году.

Ранее Рой Джонс предложил провести реванш с Майком Тайсоном.