Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Спортсмен прошел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон (+44,1; 1). Третье место занял его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9; 1).

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, ставший 12-м (+1.13,8; 1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Логинов рассказал о том, что переболел коронавирусом.