Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Василий Учаев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Спортсмен прошел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон (+44,1; 1). Третье место занял его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9; 1).
Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, ставший 12-м (+1.13,8; 1).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.