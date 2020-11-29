Черчесов отреагировал на жесткое заявление ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о критике московского ЦСКА.
В интервью телеканалу «Матч ТВ» специалист сказал, что для него лучше «бездарный» Антон Заболотный, который приносит больше пользы, чем «талантливый Федор Чалов, который ничего не делает». В армейском клубе обвинили наставника национальной команды в оскорбительном поведении.
«Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ», — говорилось в заявлении красно-синих.
В эфире телеканала «Россия 24» у тренера спросили, является ли слово «физрук» оскорбительным для него.
«Это хорошая профессия. Говорю абсолютно искренне: я не вижу вообще никаких проблем», — сказал Черчесов.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России.