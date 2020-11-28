В «Зените» рассказали о травме Дзюбы
Андрей Черников
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В петербургском «Зените» рассказали о травме Артема Дзюбы, передает Sport24.
Напомним, футболист не смог доиграть матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала» (0:0).
«Дзюба получил небольшое мышечное повреждение. Надеемся, характер травмы несерьезный. В ближайшее время он пройдет медобследование», — сказали в пресс-службе сине-бело-голубых.
Ранее Дзюба получил травму в игре с «Арсеналом».