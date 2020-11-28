Российский боксер Лебедев поделился ожиданиями от боя Тайсон — Джонс
Андрей Черников
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Российский боксер Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом, передает Metaratings.
Напомним, поединок состоится в ночь на 29 ноября.
«Этот бой с юмором ни в коем случае воспринимать нельзя. Этот поединок будет интересен публике. Тайсон победит нокаутом. А потом будет: «Ой, Рой, извини! Случайно вылетело», — сказал Лебедев.
Ранее Александр Емельяненко назвал фаворита боя Тайсон — Джонс.